Capitan America: Marvel presenta il nuovo Cap in The Variants #1

Pochi supereroi dell’universo Marvel sono considerati iconici come Steve Rogers, alias Capitan America. Negli ultimi anni però la Casa delle Idee ha puntato anche allo stravolgimento di alcune delle personalità più iconiche della sua bandiera, e in The Variants ha presentato un nuovo personaggio che vestirà il costume a stelle e strisce.

Già in passato diversi personaggi hanno svolto il ruolo di Capitan America, anche nella continuity della Terra-616, punto centrale della narrazione Marvel, e Gail Simone, Phil Noto e Cory Petit hanno deciso di aggiungere un personaggio, totalmente inaspettato, a quella lista. Prima di tutto va specificato che la Jessica Jones di The Variants si trova sin da subito di fronte a problemi personali piuttosto pesanti. Considerato il possibile legame con Kilgrave, infatti Jessica inizia a chiedersi se ha problemi mentali di qualche tipo. Questi pensieri si concretizzano quando tornando a casa, trova una donna identica a lei, e della quale non si fida.

L’instabilità e la preoccupazione portano Jessica ad agire, e la lotta tra le due viene interrotta da una terza Jessica, vestita con lo stile di Cap degli anni ’40, mentre brandisce lo storico scudo in vibranio, e si presenta proprio come Capitan America. Senza dubbio un inizio che lascia stupiti e intrigati i lettori, e che mette da subito in chiaro l’intreccio di narrazioni legate allo stesso personaggio ma proveniente da angoli diversi del multiverso.

Per concludere vi lasciamo al fantastico riassunto della vita di Steve Rogers disegnato da un mangaka.