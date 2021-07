Capitan America: Marvel riunisce per la prima volta cinque Cap in una fantastica cover

Marvel Comics ha cercato di portare innovazione nell'universo di Capitan America introducendo cinque personaggi inediti, ciascuno proveniente da una cultura differente dalle altre. Si tratta di cinque versioni alternative di Cap, riunite per la prima volta in una magnifica cover, firmata dall'artista filippino Leinil Francis Yu.

Aaron Fischer, Nichelle Wright, Joe Gomez, Arielle Agbayani e Jeremy Merrick sono stati infatti riunti nell'illustrazione che potete vedere in calce alla notizia, scelta come cover ufficiale del quinto volume della serie. Tale iniziativa rappresenta un unicum nell'immenso universo Marvel Comics. La Casa delle Idee infatti non ha mai pubblicato prima d'ora un albo con cinque diversi Capitan America presenti sulla copertina.

Tutti coloro che in passato hanno vestito i panni di Capitan America, ovvero Steve Rogers, Sam Wilson, John Walker e Bucky Barnes hanno potuto incontrare i nuovi membri del cosiddetto Captains Network, valutando direttamente le loro capacità. Il quinto volume della serie, scritto da Christopher Cantwell e disegnato da Dale Eaglesham, sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2021. Cosa ne pensate di questo evento unico nell'intera storia di Capitan America? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Ricordiamo che è stato pubblicato anche un volume celebrativo per gli 80 anni di Cap, e vi lasciamo scoprire chi è stato il primo super soldato dell'universo Marvel.