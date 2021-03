Capitan America: la nuova serie Marvel introduce Aaron Fischer, il primo capitano LGBTQ+

La nuova miniserie Gli Stati Uniti di Capitan America in uscita il prossimo 2 giugno introdurrà Aaron Fischer, il primo Capitan America omosessuale. Il nuovo eroe, ideato da Joshua Trujillo e Jan Bazaldua, sarà il protagonista della prima delle cinque storie raccontate nella miniserie, e strizza l'occhio in maniera non troppo velata alla community LGBTQ+.

"Voglio ringraziare l'editrice Alanna Smith e il mio partner Joshua Trujillo per avermi chiesto di disegnare Aaron", ha dichiarato l'artista Jan Bazaldua, "Mi sono divertito molto, e da persona transgender sono felice che un personaggio apertamente omosessuale possa indossare i panni di un eroe che combatte il male e aiuta i più deboli. Cap ha sempre combattuto contro potentissimi antagonisti, mentre Aaron è un eroe più vicino alla gente, che aiuta le persone comuni a risolvere i problemi di tutti i giorni. Spero che i fan apprezzino il risultato!". In calce potete dare un'occhiata al character design del personaggio.

Il futuro di Aaron Fischer, comunque, è nelle mani di Marvel Comics, che presumibilmente deciderà come comportarsi dopo aver valutato la risposta dei fan. Per il momento il personaggio apparirà solo nel primo numero della miniserie, ma potrebbe ritornare se i lettori lo richiedessero. "Aaron si ispira ai grandi eroi della community queer", ha dichiarato l'autore Joshua Trujillo, "si ispira ai leader, gli attivisti, alle persone di tutti i giorni che si battono per un mondo migliore. Sta dalla parte degli oppressi e dei dimenticati. Spero che i lettori apprezzino la storia, e magari che in futuro possa diventare un'ispirazione per una nuova generazione di supereroi".

Marvel ha quindi pensato a un bel modo per festeggiare l'anniversario di Capitan America, che questo mese festeggia gli 80 anni dalla prima apparizione. Per sapere se i fan apprezzeranno o meno Aaron Fischer non ci resta che attendere l'uscita del primo numero della miniserie, in arrivo il 2 giugno 2021.