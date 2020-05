Capitan America: quali sono le origini dell'iconico scudo dell'eroe?

Mentre con il numero 23 di Capitan America apprendiamo il ritorno della nemesi per eccellenza dell'eroe, oggi vogliamo svelarvi una chicca che soltanto i più fedeli lettori Marvel conosceranno. Per tracciare le origini dello scudo rotondo che tutto il mondo ormai conosce grazie alle pellicole cinematografiche, dobbiamo risalire al lontano 1941.

All'epoca il nostro caro Steve Rogers portava con se uno scudo a forma triangolare. Ben diverso da quello entrato nell'immaginario collettivo, era costituito da una lega antiproiettile e con una fantasia di stelle e righe blu e rosse sul davanti. Ma il design ideato da Joe Simon e Jack Kirby ricordava troppo il personaggio dell'editore MLJ, futuro Archie Comics: Shild, che era dotato di un costume dalla fantasia molto simile a quella che era presente sul primo scudo del Capitano.

Questo spinse i ragazzi della Marvel ha cambiare e sin dalla seconda apparizione del personaggio comparve lo scudo rotondo che conosciamo molto bene oggi. Soltanto nel 1981, con in quarantennale di Capitan America, La leggenda vivente, in Italia apparso su Capitan America: Ricordi di guerra, Roger Stern e John Byrne realizzarono una storia che spiegava le origini del personaggio, mostrando una scena in cui l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin D. Roosevelt, gli consegnava il nuovo scudo. Successivamente venne anche rivelato, in Italia su Capitan America e i Vendicatori 43-46, che fu il dottor Myron MacLain a realizzarlo in una lega speciale di proto-adamantio e vibranio.

Dovemmo aspettare il 2010 per chiudere completamente il cerchio quando, Marvel Comics, pubblicò Le bandiere dei nostri padri, in cui veniva raccontata una missione che durante la seconda guerra mondiale Steve dovette svolgere nella patria di Pantera Nera, Wakanda, per scacciare un'invasione nazista capitanata da Teschio Rosso. Al concludersi della storia, l'eroe riceveva in dono da re Azzuri il campione di vibranio, che sarebbe stato utilizzato per creare il suo scudo, e lui in cambio gli diede quello triangolare che divenne tesoro nazionale del Wakanda.

Eri a conoscenza della storia sullo scudo di Cap?