Capitan America, primi dettagli sulle serie annunciate: un nuovo scudo è in arrivo

Dopo aver annunciato due nuove serie dedicate a Capitan America, Marvel Comics ha rivelato i primi dettagli di Captain America: Sentinel of Liberty e Captain America: Symbol of Truth. Tre le informazioni svelate, scopriamo che nella serie a lui dedicata, Sam Wilson brandirà uno scudo completamente nuovo.

Il team creativo dietro Captain America: Symbol of Truth sarà composto dallo sceneggiatore Tochi Onyebuchi e dall'artista R.B. Silva. Grande protagonista della cover del primo numero, ad opera di Silva, è il nuovo scudo di Sam Wilson, che possiamo ammirare nel dettaglio.



Per Captain America: Sentinel of Liberty, sono Collin Kelly e Jackson Lanzing gli sceneggiatori scelti da Marvel Comics, mentre Carmen Carnero si occuperà dei disegni. È stata rivelata anche la cover di Captain America: Sentinel of Liberty #1, ad opera di Carnero, che riportiamo nella gallery in calce.



Riguardo Sentinel of Liberty, Kelly afferma che la serie andrà a toccare argomenti di attualità: "Abbiamo visto un cambio radicale del nostro paese e, in particolare per molti giovani, c'è questo senso di rabbia e delusione nei confronti di ciò che il nostro paese ha iniziato a fare a se stesso. Il suo nucleo è buono, e vale la pena lottare per esso, ma [sia Steve che Sam] dovranno fare i conti con ciò che è diventato nell'anno domini 2022".



Per quanto riguarda invece Symbol of Truth, Oneybuchi ha anticipato grandi connessioni con l'Universo Marvel: "Ci sono così tanti personaggi che devono ancora interagire con Sam nei panni di Capitan America, dinamiche ancora da sviscerare. Sento che 'il mondo è mio'. Ed è veramente bello esplorarlo insieme a Sam, ma anche insieme a Joaquín Torres, che nel fumetto è il nuovo Falcon".



Ricordiamo che entrambe le serie prenderanno il via da un prologo, Captain America #0, che verrà pubblicato ad Aprile. Sono state rivelate ben tre variant cover per Captain America #0: una ad opera di Mark Brooks, e due (una dedicata a Steve Rogers e una a Sam Wilson) realizzate da Alex Ross che è anche al lavoro su una graphic novel sui Fantastici Quattro. L'appuntamento con Captain America #0 è fissato per Aprile negli Stati Uniti. In calce, tutte le cover annunciate da Marvel.