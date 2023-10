Capitan America: ripercorriamo le origini di CapWolf, il lupo mannaro a difesa degli USA

Nato da Joe Simon e Jack Kirby Capitan America è diventato col tempo uno dei supereroi simbolo della Marvel, e ancora oggi, a oltre 80 anni dal suo debutto, riesce a conquistare lettori coi suoi valori e il suo incredibile senso di giustizia. È esistita però una sua versione più feroce, pronta a tornare in una miniserie dedicata: CapWolf.

In tempo per Halloween, infatti, Marvel ha presentato la miniserie CapWolf and the Howling Commandos, in cui Cap e una delle migliori squadre d’élite si troveranno a dover affrontare nemici insoliti: lupi mannari. Nel corso del racconto, come suggerisce il titolo, Steve Rogers si trasformerà in una delle bestie, mantenendo però una certa lucidità mentale e controllo sulle sue azioni. Ma da dove proviene questa fantasiosa variante di Cap?

L’origine di CapWolf risale al 1992, quando lo sceneggiatore Mark Gruenwald propose al suo collega, il disegnatore Rik Levins, di dare vita ad uno Steve diverso, più selvaggio ma comunque sempre pronto a combattere per difendere la nazione. Il risultato fu la storia contenuta in Captain America #405 in cui il Dottor Nightshade, dopo aver rapito Cap, gli iniettò un siero. Pochi istanti dopo Steve assunse la mostruosa forma di un lupo mannaro, e sembrava aver perso totalmente il controllo, almeno fino a quando non riconobbe il suo scudo.

L’istinto animale però prevalse, almeno inizialmente, e condusse Steve nella foresta, solo per osservare che quel siero era stato iniettato a tanti altri soldati, dando vita ad un vero e proprio esercito di lupi mannari. Cap, in un momento di rabbia, cercò di stringere un’alleanza con questi e guidarli alla ribellione verso gli altri soldati. Il piano riuscì, ma non la vendetta contro Nightshade, dato che ad orchestrare tutto era stato Dredmund Druid, interessato a ottenere la Moonstone posseduta da John James, o Man-Wolf.

Il destino di CapWolf si concluse con la creazione di un antidoto da parte dello stesso Steve in forma lupoide, e sembrava che quella trasformazione non sarebbe più tornata. Invece, circa 30 anni dopo, la Casa delle Idee è pronta a far tornare in scena CapWolf. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ai libri più potenti e pericolosi dell’universo Marvel.