Capitan America: il ritorno di CapWolf giusto in tempo per Halloween

La Marvel ha sempre tenuto conto delle festività, e con l’avvicinarsi di Halloween ha presentato il primo volume di una miniserie dedicata ad una singolare variante di Capitan America. Stiamo parlando di CapWolf, diventato licantropo dopo essere entrato in contatto con un siero mutageno. Vediamo tutti i dettagli sulla sua nuova storia.

La stagione autunnale di Marvel Comics si aggiorna con le nuove uscite dedicate al mese dell’orrore, e come era stato già anticipato dalla stessa casa editrice Capitan America sarà uno dei grandi protagonisti col ritorno di una delle sue versioni più controverse ma non per questo meno amate rispetto al solito vecchio Steve Rogers. Dopo aver lanciato il reboot di Cap firmato dallo sceneggiatore J.M. Straczynski la casa delle idee ha presentato CapWolf and the Howling Commandos, miniserie scritta da Stephanie Phillips e disegnata da Carlos Magno.

Riportando sulle pagine il licantropo difensore d’America nato negli anni ’90 gli autori portano Cap nuovamente in guerra, stavolta contro dei nazisti caratterizzati da poteri sovrannaturali. Per contrastare questa minaccia, Rogers dovrà fare affidamento su alleati preparati al peggio: gli Howling Commandos. La stessa Marvel ha presentato la miniserie come la storia più selvaggia dei Commandos, e stando alla tavola diffusa in anteprima, riportata in calce, è chiaro il perché. In fondo alla pagina potete anche trovare la cover del primo numero, dove CapWolf sovrasta un carrarmato nemico, firmata da Ryan Brown.

In conclusione, vi lasciamo a 10 aneddoti sul leggendario scudo di Cap, e vi ricordiamo che Marvel ha annunciato altre novità riguardo il supereroe, come una raccolta di racconti brevi dedicati a Sam Wilson nei panni di Capitan America.