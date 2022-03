Capitan America, quale segreto nasconde l'iconico scudo di vibranio?

La nuova serie a fumetti Captain America: Sentinel of Liberty è in dirittura d'arrivo. La sinossi del primo numero, pubblicata da Marvel, cerca di stuzzicare la curiosità dei lettori suggerendo che l'iconico scudo di vibranio nasconda un segreto rimasto finora sconosciuto, ma che sta per essere scoperto.

"Lo scudo è una delle figure più iconiche del mondo. Rappresenta speranza, giustizia e protezione per gli innocenti", recita la sinossi. "Ma nasconde un segreto, rimasto finora nascosto, che cambierà il modo in cui Steve Rogers vede il 20esimo secolo... e il modo in cui sceglierà di combattere nel 21esimo".



"Credo che il teaser dell'intera run sia rappresentato interamente dallo scudo. Il suo significato non è quello che tutti crediamo", racconta lo sceneggiatore di Sentinel of Liberty, Jackson Lanzing, ai microfoni di CBR. "Quale segreto nasconde? E quali storie sbloccherà lo scudo una volta che avremo appreso la verità alla base del simbolo? Questa è la storia della serie. È dove il dramma prende forma e i nuovi antagonisti hanno origine - prendere il simbolo che vediamo ovunque, reimmaginarlo, e rivelare la verità nascosta dietro di esso".



Captain America: Sentinel of Liberty è una delle due serie annunciate da Marvel dedicate a Steve Rogers e Sam Wilson. Mentre Sentinel of Liberty si concentrerà maggiormente su Steve Rogers, la testata "gemella" Symbol of Truth seguirà le avventure dell'ex Falcon come secondo Capitan America.



Entrambe le serie saranno lanciate da Captain America #0, scritto da Lanzing, Colin Kelly e Tochi Onyebuchi e illustrato dall'italiano Mattia De Iulis, la cui uscita è prevista per Aprile. Invece l'uscita di Captain America: Sentinel of Liberty #1, di Kelly, Lanzing e Carmen Carnero, è prevista per Giugno.



In calce, oltre alla cover principale di Sentinel of Liberty #1 realizzata da Carnero, condividiamo anche le variant cover che accompagneranno l'uscita del numero. Per approfondire sul personaggio, potrebbe interessarvi scoprire gli altri eroi Marvel che hanno avuto lo scudo di Capitan America finora.