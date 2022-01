Capitan America sfida gli Eterni in preparazione dell'evento Judgement Day

Sulle pagine di Eternals, Marvel Comics sta gettando le basi per quella che ha definito come "la più grande storyline del 2022". Avengers, Eterni e X Men si preparano ad affrontare il giorno del giudizio, e a giudicare dalla cover di Eternals #11, scopriamo che uno scontro tra Capitan America e gli Eterni è in arrivo.

I dettagli di "Judgement Day" sono per il momento molto vaghi. Sappiamo che la guerra tra Eterni e Avengers avrà inizio sulle pagine di Eternals #10, e sarà dovuta al tentativo degli Eterni di entrare senza permesso nella Avengers Mountain (che è anche il cadavere di un Celestiale), atto che porterà allo scontro tra Capitan Marvel e Ikaris.



Sappiamo inoltre che la guerra si estenderà anche ai mutanti sulle pagine di X-Men #9, sebbene non sia nota la causa. Con la pubblicazione della cover di Eternals #11 (che pubblichiamo in calce), scopriamo che lo scontro tra Avengers e Eterni continuerà con un combattimento tra Capitan America e Kingo.



"Gli Avengers ne hanno abbastanza di segreti, e pretendono spiegazioni dagli Eterni!", recita la sinossi pubblicata da Marvel Comics. "Ma gli Eterni hanno altri piani, e Ajak si mette in contatto con il suo dio Celestiale! Ma riceverà la risposta che sta cercando?".



Come questi scontri porteranno al "Judgement Day", il giorno del giudizio per i supereroi anticipato da Marvel, resta da scoprire. Sicuramente inizieremo a comprendere i primi dettagli a Marzo, con la pubblicazione di Eternals #10.



L'uscita di Eternals #11 è invece fissata per il 13 Aprile. Entrambi gli albi sono realizzati dallo sceneggiatore Kieron Gillen. Ai disegni di Eternals #11 ci sarà l'artista Guiu Villanova, mentre la cover è stata realizzata da Esad Ribic.