Capitan America: Steve ottiene un nuovo costume nella nuova serie degli Avengers

È un periodo ricco di novità e ritorni per Steve Rogers. Marvel Comics ha infatti annunciati diversi progetti nel corso del 2023 per rilanciare in qualche modo la figura di Capitan America, e dopo il reboot iniziato a settembre, e il ritorno di CapWolf in tempo per Halloween, ecco un salto nel futuro per il coraggioso Cap.

Durante i diversi panel organizzati nel corso del New York Comic Con 2023, tenutosi tra il 12 e il 15 ottobre 2023, la casa editrice aveva annunciato una nuova serie dedicata ai Vendicatori, intitolata Avengers: Twilight. Ambientata in un futuro in cui la popolazione della Terra sembra essere felice e in pace, e dove l’intervento dei supereroi appare superfluo, la serie scritta da Chip Zdarsky e illustrata da Daniel Acuna, in uscita a gennaio 2024, nasconde in realtà molte oscure verità.

Steve Rogers si rende conto che la libertà ritrovata dalla stragrande maggior parte dei cittadini è costruita su basi false e illusorie. Guidato dal suo senso di giustizia, e dal voler donare nuovamente libertà a tutti, Steve decide quindi di scendere nuovamente sul campo di battaglia, nonostante sia rimasto praticamente solo. Gli altri Vendicatori sembrano essere spariti, e, da quanto mostrato nel trailer al NYCC, Iron Man è morto.

In un’epoca in cui i supereroi non sono più essenziali, Capitan America dovrà fare affidamento su una Kamala Khan ormai cresciuta, e stringere alleanze inaspettate. Il peso di queste responsabilità è stato dipinto dal maestro Alex Ross nella prima copertina della serie, riportata in fondo alla pagina, dove Cap appare con un nuovo costume, molto simile a quello indossato da Chris Evans nei film del MCU ma con alcune parti più rinforzate e corazzate.

Intanto, vi lasciamo ai tomi più pericolosi del Marvel Universe, e alle parole di Jon Hickman sul nuovo Universo Ultimate.