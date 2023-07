Capitan America: la volta in cui Steve Rogers brandì il leggendario Mjolnir

Avengers: Endgame ha portato, insieme, a Spider-Man: Far From Home, alla conclusione della Fase Tre del MCU, e tra le molte scene memorabili spicca il momento in cui Capitan America riuscì a brandire Mjolnir. In realtà, anni prima nei fumetti, Steve Rogers aveva già mostrato di poter usare il martello di Thor in una storia molto singolare.

Da sempre il personaggio di Steve Rogers è legato all’incredibile scudo d’adamantio, nato con una forma triangolare e poi successivamente trasformato nell’iconico cerchio con la stella bianca al centro e le strisce blu e rosse a circondarla. Nel corso delle sue avventure, però, Cap si è servito anche di altri strumenti e oggetti dalla fama leggendaria, come il Mjolnir, il martello brandito dal dio del tuono, Thor, e diventato celebre anche nella rivisitazione della mitologia norrena targata Marvel.

Prima di Avengers: Endgame, e delle anticipazioni nel primo film degli Avengers, in cui Cap, interpretato da Chris Evans, riuscì a muovere impercettibilmente il martello, però, l’emblema dell’eroismo americano era stato immortalato in una storia appartenente ad un universo Marvel del lontano futuro. Nel corso delle prime serie dedicate al 2099 diversi autori esplorarono questo universo cyberpunk inserendo non poche modifiche a personaggi già conosciuti, ma visti i risultati, peggiori del previsto, la Casa delle Idee decise di chiudere il progetto con un gran finale.

Attraverso i due volumi, 2099: World of Tomorrow e 2099: Manifest Destiny la Marvel portò i lettori ancora più in là nel futuro, nel 3099, dove che Miguel O’Hara, lo Spider-Man del 2099, guidò un gruppo di eroi, tra cui Steve Rogers, rimasto criogenizzato per tutti quei secoli e tornato a svolgere il suo compito. A Cap O’Hara donò proprio il martello di Thor, e forte di questo artefatto, Steve fondò una nuova versione degli Avengers.

Il Capitan America del 2099 però si trovò costretto a sacrificarsi durante una missione, per salvare i propri compagni, e prima di morire fece in modo di ridonare Mjolnir a Miguel O’Hara, ormai considerato un eroe anche nel 3099, grazie alle azioni della sua squadra che garantirono un futuro più sereno alla Terra. Ed è nel 3099 che Steve Rogers, ancora rimasto criogenizzato, venne risvegliato per poter nuovamente ricevere il martello da O’Hara in persona.

Sebbene la prima volta in cui Capitan America o, meglio, una versione conosciuta come The Captain, riuscì a sollevare Mjolnir risalga a Thor #390, è solo nelle storie del 2099 che viene riconosciuto il vero valore da eroe di Steve Rogers, considerato al pari di un dio. Cosa ne pensate di questo singolare evento nella storia dei fumetti Marvel? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, ricordiamo che a settembre 2023 Capitan America riceverà un reboot nella nuova serie scritta da Straczynski.