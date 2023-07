Capitan America: Steve Rogers e gli errori di giudizio contro l'odio e i pregiudizi

Capitan America è diventato più di un supereroe nell'universo Marvel Comics. Steve Rogers è l’incarnazione di concetti come giustizia, lealtà, la lotta contro il male, rappresentato dai nazisti, e quindi uno scudo, proprio come quello che sfoggia, pronto a respingere e proteggere l’umanità dall’odio, dal razzismo, e dalle limitazioni alla libertà.

Tutti temi che hanno conquistato moltissimi lettori nel corso degli anni, e in tutto il mondo, ma possiamo anche dire con certezza che l’eroe americano Steve Rogers non ha sempre agito comprendendo appieno le varie sfumature di odio e pregiudizi. Nella miniserie del 1987 X-Men Vs Avengers, scritta da Roger Stern e disegnata da Tom DeFalco, i due gruppi di eroi combattono per raggiungere lo stesso obiettivo: la pace nel mondo. I Vendicatori combatterono però anche per assicurarsi il destino di Magneto, il mutante più pericoloso della Terra.

Una volta catturato, Magneto subì un processo per rispondere dell’omicidio di un numero incalcolabile di persone. Il processo ha rappresentato sicuro un potente messaggio per qualunque villain là fuori, ma ha anche avviato una terribile serie di implicazioni per l’intera comunità mutante. Condannare a morte Magneto significava infatti donare ai mutanti l’evento scatenante di una rivolta a livello mondiale contro gli umani.

Lo stesso Magneto, consapevole di questa conseguenza, si è dimostrato terrorizzato. Il mutante si è quindi impegnato a trovare i frammenti del suo elmo su Asteroid M., che gli avrebbero permesso di controllare la mente di ogni essere umano e cancellare così odio, pregiudizi e bigottismo in maniera definitiva. Prima di avviare il processo, però, Magneto chiese consiglio a Capitan America. Steve rispose sottolineando l’importanza della libertà di pensiero, anche se questa ha portato all’odio e al male presente nel mondo. Magneto decise allora di distruggere il proprio elmo, vergognandosi di aver pensato di intervenire ad un livello sovrumano per controllare l’umanità.

Per quanto le parole di Cap fossero oneste, lui aveva visto le tragiche conseguenze dell’odio in prima persona, combattendo in trincea al fianco dei suoi compagni contro i nazisti di Adolf Hitler, macchiatisi di alcune delle peggiori atrocità della storia umana. Si tratta ovviamente di decisioni complesse dal punto di vista morale, perché andrebbero a privare gli umani della loro libertà, e forse Cap ha pronunciato quelle parole perché guidato dal pensiero di non voler giocare il ruolo di entità dal potere sovrumano pronta a stravolgere il destino degli altri, e persino decidere per loro.

Voi cosa ne pensate? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Ricordiamo infine che Capitan America ha brandito il leggendario Mjolnir di Thor anche nei fumetti, e vi lasciamo ai primi dettagli sulla nuova serie reboot di Cap, in arrivo a settembre 2023.