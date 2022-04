Capitan America, lo storico primo numero venduto all'asta per oltre 3 milioni di dollari

A pochi giorni dall'asta che ha visto il primissimo fumetto Marvel battuto per 2.4 milioni di dollari, la casa d'aste Heritage Auction annuncia la vendita di un altro storico albo ad un prezzo record: una copia in perfette condizioni di Captain America Comics #1, pubblicata originariamente nel 1941, è stata venduta a 3.1 milioni di dollari.

Captain America Comics #1 ha fatto la storia del fumetto americano, non solo per aver dato i natali ad un personaggio che ancora oggi è sulla cresta dell'onda, ma anche per la sua celeberrima cover che, pubblicata nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, vedeva la Sentinella della Libertà colpire con un pugno Hitler in pieno volto.



"Ogni volta che alzavo lo sguardo durante la porzione della sessione dedicata all'arte a fumetti, vedevo un nuovo record infrangersi, e il trend è continuato quando siamo passati agli albi", ha spiegato Barry Sandoval, vice presidente di Heritage Auctions. "Sapevamo di avere tra le mani una selezione di materiale davvero eccezionale, e siamo contenti che anche gli astanti fossero dello stesso parere".



La copia di Captain America Comics #1 venduta è stata valutata dall'ente Certified Guaranty Company con un voto di 9.4, che la certifica come una copia in condizioni praticamente perfette. Nel corso della stessa asta, è stata venduta anche una copia di Fantastic Four #1 del 1961 a 1.5 milioni di dollari, oltre ad alcune tavole originali di Tales of Suspense #59, realizzate da Jack Kirby, che hanno raccimolato in totale 975,600 dollari.



Nonostante le cifre impressionanti dell'asta, rimane imbattuto il record stabilito lo scorso anno dal fumetto contente la prima apparizione di Spider-Man: una copia di Amazing Fantasy 15 è stata infatti venduta a 3.62 milioni di dollari.