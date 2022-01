Capitan America, un trailer annuncia due serie dedicate a Steve Rogers e Sam Wilson

È tempo di rilanci in casa Marvel Comics. Dopo la notizia della nuova serie Amazing Spider Man che ripartirà dal numero 1, un trailer annuncia l'arrivo di ben due nuove testate dedicate a Capitan America: Sentinel of Liberty, che racconterà le avventure di Steve Rogers, e Symbol of Truth, che vedrà come protagonista Sam Wilson.

Il trailer, che condividiamo in calce, rivela che le due testate saranno anticipate da un prologo, Captain America #0, scritto da Tochi Oneybuchi, Collin Kelly e Jackson Lanzing, e illustrato da Mattia De Iulis, in uscita il 20 Aprile 2022. I tre sceneggiatori si divideranno in seguito sulle due testate annunciate: Oneybuchi scriverà Symbol of Truth, mentre Kelly e Lanzing si occuperanno di Sentinel of Liberty.



"La cosa interessante di Captain America #0 è che, diversamente rispetto a molti numeri zero, non utilizzeremo il nostro tempo costruendo la trama per le due testate o anticipando eventi mirabolanti", ha dichiarato Lanzing ai microfoni di Entertainment Weekly. "Sarà il numero #1 a occuparsi di questo. Il numero #0 sarà in realtà una conversazione tra Steve e Sam riguardo l'essere entrambi Captain America. Ma la conversazione non si terrà in una stanza, seduti, sorseggiando birra, ma volando/aggrappandosi ad un enorme razzo che sta per obliterare il genere umano, dato che Arnim Zola è tornato e ha dei piani malvagi".



Dopo l'uscita ad Aprile di Captain America #0, a Maggio sarà il turno di Captain America: Symbol of Truth #1, mentre a Giugno toccherà a Captain America: Sentinel of Liberty #1. Oltre ai fumetti, anche nella serie Falcon and the Winter Solider di Disney+ si è parlato del ruolo di Captain America, e Sam Wilson vestirà i panni della Sentinella della Libertà nel prossimo film a lui dedicato: ecco quando uscirà Captain America 4.