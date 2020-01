Capitan Harlock passa in mano a Panini Comics? Confermato l'arrivo di Memories of Arcadia

Panini Comics ha appena annunciato tramite i propri canali social l'arrivo di Capitan Harlock: Memories of Arcadia, il nuovo fumetto di Leiji Matsumoto pubblicato nel 2019. Si tratta del secondo importante annuncio nel giro di due settimane, dopo quello legato all'acquisizione dei fumetti DC Comics di metà gennaio.

Come potete vedere in calce, la conferma definitiva è arrivata dalla pagina Facebook di Planet Manga, sottoetichetta di Panini dedicata alla distribuzione di opere giapponesi. L'annuncio ha quindi confermato che il fumetto non sarà distribuito da RW Edizioni, sinora in carica delle pubblicazioni di Leiji Matsumoto.



Casomai non lo conosceste, vi ricordiamo che Capitan Harlock: Memories of the Arcadia è un manga del 2019 di Akita Shoten/Kana, curato dall'artista francese Jérome Alquié. La sinossi recita quanto segue: "La storia dell'opera ha inizio quando la regina Rafflesia, leader di una flotta Mazon, si lancia nella profondità dello spazio per conquistare la Terra. Nel frattempo, i primitivi Mazon che hanno vissuto sulla Terra da prima dell'umanità, hanno iniziato a risvegliarsi e a devastare la Terra. Spetterà al pirata spaziale Harlock, insieme al suo equipaggio e alla sua nave, l'Arcadia, affrontare la nuova minaccia che imperversa su tutto l'universo".

Le avventure di Capitan Harlock sono state finora pubblicate da Goen, la linea di fumetti di RW Edizioni dedicata a manga e manhwa (fumetti sudcoreani simil-manga). Panini Comics sembrerebbe aver quindi deciso di ampliare ulteriormente il proprio catalogo, assicurandosi un altro prodotto di alto livello. Attualmente comunque, non è stato ufficialmente confermato il completo passaggio di licenze.

