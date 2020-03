Capitan Marvel acquisisce un potentissimo upgrade nell'ultimo numero della sua serie

Il personaggio di Capitan Marvel, la biondissima Carol Danvers, negli anni ha cambiato spesso abilità e poteri. L'ultimo upgrade la vede impugnare una certa arma molto famosa ai lettori della Marvel Comics. Vediamo insieme quale.

Come potete vedere nell'immagine che proviene dal numero 16 di Capitan Marvel, Carol ottiene l'aiuto del potentissimo martello del dio del tuono Thor, il famoso Mjolnir. La donna se ne serve per combattere un perisoloso alieno di nome Vox Supreme che ha causato una trasformazione nel corpo del Capitano, rendendola molto più grossa e muscolosa (non sveliamo troppo ai lettori). Carol non è la prima mortale che è riuscita a brandire l'arma mitica del figlio di Odino. In passato anche Capitan America (Steve Rogers) ha impugnato l'arma, dimostrando di avere un cuore puro (succede anche nel film Avengers Edgame). Anche Jane Foster ha ottenuto il diritto di utilizzare Mjolnir e addirittura Superman della DC Comics si è mostrato degno nel crossover JLA-Avengers di Kurt Busiek e George Perez uscito per la Marvel Comics.

La forza di Capitan Marvel sarà molto d'aiuto durante il prossimo crossover dal titolo Empyre di Marvel Comics, infatti gli eroi terrestri più potenti dovranno fronteggiare la minaccia unita di Skrull e Kree che puntano la Terra per un'invasione. Un altro Avengers invece ha avuto un cambio di outfit. Parliamo di Vedova Nera che diventa Bianca nella cover del prossimo numero di Giugno della sua testata.