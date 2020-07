Capitan Marvel: il numero 18 rivela un colpo di scena sulla vita di Carol

Nel numero 18 di Capitan Marvel, la scrittrice Kelly Thompson ha svelato al lettore un colpo di scena correlato alla nostra protagonista. Pare infatti che Carol abbia una sorella di nome Lauri-ell. Da qui in avanti, non solo quest'ultima influenzerà il suo futuro, ma la vedremo protagonista anche in uno spin-off di Empyre.

Il personaggio si è mostrato principalmente attraverso tre illustrazioni, che vi alleghiamo in calce all'articolo. Nella prima, in cui indossa la sua peculiare armatura, denota una peculiare somiglianza con Carol. La vediamo all'interno di una cabina di pilotaggio, in un momento certamente antecedente all'incontro con sua sorella.

Nella seconda immagine invece la vediamo abituarsi alla vita sulla Terra, sebbene le sue dimensioni titaniche la rendano decisamente inquietante agli occhi degli esseri umani. Nella terza e ultima immagine possiamo dare uno sguardo ai diversi look del personaggio realizzati dall'artista Carol Smith.

La seguente è la sinossi del numero 18 di Capitan Marvel, che arriverà sugli scaffali delle fumetterie il 29 Luglio:

"Capitan Marvel è l'Accusatore Supremo! In preda alla guerra, Carol si ritrova con un nuovo audace ruolo - e un'arma nuova di zecca, l'Arma Universale. Quando un soldato Kree bombarda una città unificata dell'impero, l'imperatore Hulkling invia il suo nuovo accusatore per scagliare il martello rapido e necessario della giustizia. Ma ciò che all'inizio sembra una direttiva relativamente semplice, finirà per sfidare Carol a un livello personale che non aveva mai immaginato".

