Capitan Marvel: un grande ritorno per il debutto di The Last of the Marvels

Gli ultimi volumi della serie Capitan Marvel sono stati caratterizzati da una lunga serie di rivelazioni riguardanti il passato di Carol Danvers, ponendo la base per l'evento che inizierà nel numero 32, The Last of the Marvels, dove ci sarà uno speciale team up tra Capitan Marvel e Kamala Khan, e anche il ritorno di un importante personaggio.

La storia porterà le due eroine a collaborare per far luce sul ritorno di un'oscura presenza, approfondendo anche aspetti del passato di Carol che sembravano scomparsi del tutto. Molti di voi ricorderanno che nel corso di The Last Avenger la protagonista era rimasta intrappolata in una versione distorta della sua tuta, a causa di Vox Supreme, villain che potrebbe perfettamente aderire alla descrizione di "presenza oscura".

Tuttavia stavolta in quella sorta di dimensione-incubo si ritroveranno diversi personaggi, tra cui Genis-Vell. Il ritorno di Vell rappresenta un evento particolarmente rilevante nell'universo Marvel Comics, in quanto è figlio di Mar-Vell, eroe Kree e soprattutto primo a vestire i panni di Capitan Marvel, titolo che poi sarebbe passato anni dopo allo stesso Genis. Per l'occasione l'artista Gerald Parel ha realizzato un'incredibile cover per il volume 33 dedicata al personaggio, che trovate in calce.

