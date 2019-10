Capitan Marvel rivela il possessore della Gemma della Realtà

Negli ultimi tempi Capitan Marvel ha avuto a che fare con molteplici questioni, tra le quali perdita dei suoi poteri, la nemica-amica Minerva, e una campagna diffamatoria che è riuscita a privarla non solo delle sue credenziali militari, ma ne ha anche compromesso la reputazione in alcune aree del mondo.

Nell'undicesimo numero di Capitan Marvel viene rivelato che a causa di Minerva, il nuovo eroe Star è stato in grado di prosciugare i poteri di Carol creando il caos più totale. Questi ultimi due personaggi metteranno fine al loro confronto in chiusura del capitolo, ma non sarà l’unica vicenda di cui verremo a conoscenza, giacché l’ultima parte riserverà anche molta attenzione alla tematica che riguarda le onnipotenti Gemme dell’Infinito.

Capitan Marvel e Star si azzuffano lungo tutto il capitolo, ma una volta che Carol si rende conto che estraendo il sifone dal proprio corpo rende tutti quanti suscettibili all'attrazione di Star, lo ripone, indebolendo se stessa. Carol continua nonostante tutto a combattere e alla fine estrarrà il dispositivo Kree dal torace di Star, depotenziandola.

Ma non è finita qui, l’ultima pagina ci mostra Star imprigionata in una cella nel Raft impegnata in un flusso di pensieri. Tuttavia è ancora in vita e il suo torace pesantemente bendato inizia a brillare di rosso.

Star riflette: “All'improvviso so che non devo essere più qui, le cose sono cambiate. la realtà è mia. In qualche modo non possiedo solo la Gemma della Realtà, sono la Gemma della Realtà!”

E’ proprio allora che vola fuori dal Raft, ma non siamo per niente sicuri di cosa farà in seguito.

Infine, l’ultima volta che abbiamo avuto a che fare con le Gemme dell'Infinito è stato in Infinity Wars, conclusosi con Adam Warlock che aveva fornito a ciascuna delle pietre consapevolezza affinché potessero decidere in autonomia il proprio destino. Sembrerebbe che la Gemma della Realtà creda che proprio Star rappresenti il suo prossimo passo e non vediamo l’ora di capire cosa farà il personaggio con quell'immenso potere.

