Capitan Marvel: la serie verrà rilanciata con un nuovo gruppo di creativi

La Marvel Comics si appresta a reinventare la serie di Capitan Marvel in occasione del lancio del lungometraggio dedicato alla supereroina. Per il lavoro viene rinnovato l'intero comparto creativo, così come saranno innovate alcune delle caratteristiche tipiche della serie. Sentiamo cosa ne pensa l'autore dell'opera.

Con l'arrivo della pellicola dedicata a Capitan Marvel in arrivo nelle sale nel Marzo 2019, Marvel Comics sta per lanciare una nuova serie di fumetti, previsti per il gennaio dello stesso anno, che ricostruisca l'universo della supereroina. Come riportato inizialmente dal New York Times, la nuova serie di Capitan Marvel è scritta da Kelly Thompson, affiancata dall'artista Carmen Carnero e dalla colorist Tamra Bonvillain.

La stessa Thompson ci parla del lavoro svolto sulla protagonista:

"Credo che il personaggio sia incredibilmente importante, probabilmente ora più che mai. Il primo arco narrativo avrà delle guest star femminili che agiranno in modo inaspettato" prosegue la Thompson "Mentre il primo numero conterrà anche qualche novità bizzarra nell'abbigliamento. Di certo è un rischio, ma credo che il pubblico risponderà positivamente alle novità"

Le avventure di Capitan Marvel si svolgerà prevalentemente a New York, cambiando la tradizionale ambientazione interstellare. Riguardo alle novità sullo stile del costume, la prima immagine non sembra presentare grandi mutamenti, se non in qualche dettagli accessori. Non ci resta che attendere il prossimo gennaio 2019.