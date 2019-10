Capitan Tsubasa: arriva un nuovo personaggio per un episodio speciale!

I personaggi di Capitan Tsubasa - Holly e Benji sono dei veri e propri campioni e, una volta affermatisi tutti nel campionato nipponico e con le giovanili giapponesi, si sono sparsi in tutta Europa. Spagna, Inghilterra, Germania, Italia: ognuno di loro ha raggiunto squadre blasonate dove devono confermarsi.

Proprio un calciatore famoso in Italia per aver militato nell'Inter per diversi anni, Yuto Nagatomo, apparirà in un episodio speciale di Capitan Tsubasa. Il 3 novembre andrà in onda nel programma annuale FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi! un episodio speciale dell'anime di Holly e Benji, dove comparirà Yuto Nagatomo nei panni di se stesso.

Il mangaka Yoichi Takahashi supervisionerà l'episodio mentre Nagatomo collaborerà anche con il cast dello studio. Alla fonte potete trovare anche il character design del personaggio mentre indossa la maglia numero 5 della nazionale giapponese.

Yuto Nagatomo continua ad essere uno dei calciatori giapponesi più famosi nonostante attualmente non militi più in Italia nell'Inter, ma nel Galatasaray. Con 121 presenze dal 2008 a oggi, è il terzo giocatore per presenza nella nazionale giapponese, ma gli mancano solo altre due partite per superare Masami Ihara al secondo posto.

Chissà che questa collaborazione non porti pubblico italiano al programma giapponese, dato che Holly e Benji è ancora seguito in Italia. Invece, l'autore Yoichi Takahashi sta per lanciarsi su una nuova serie.