Capitan Tsubasa: in arrivo il primo dei nuovi cofanetti da collezione targati Star Comics

Edizioni Star Comics ha annunciato, poche ore fa, la data di uscita del primo cofanetto della Capitan Tsubasa Collection, una nuovissima collezione dedicata ad uno dei manga sportivi più famosi di sempre. Qui sotto potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice.

"A fine mese vi attende un grande ritorno in fumetteria, libreria e store online, quello del fuoriclasse Tsubasa Ozora! Lo storico manga sportivo CAPITAN TSUBASA – pubblicato da Edizioni Star Comics nella New Edition a partire dal 2014 – verrà riproposto in cinque cofanetti da collezione che raccoglieranno i 21 volumi da oltre 300 pagine componenti la serie.

La storia del grande calciatore Tsubasa, tra sfide indimenticabili e imprese incredibili, sta per rivivere grazie alla CAPITAN TSUBASA COLLECTION! E voi, siete pronti per il suo grande ritorno?

Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine con alette. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria!"

Il primo dei cinque cofanetti sarà disponibile dal 27 maggio 2020 e includerà i primi quattro Volumi dell'opera. Potete preordinarlo al costo di € 24,00 cliccando sopra il link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere con un commento!