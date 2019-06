Capitan Tsubasa, l'autore disegna Mbappè per celebrare il loro incontro

Nel corso di questa settimana, Kylian Mbappè ha fatto visita al Giappone e ha avuto modo di incontrare Yoichi Takahashi, l'autore di Capitan Tsubasa, noto in Italia come Holly & Benji. Un incontro particolare, che il mangaka ha voluto celebrare con un disegno dedicato a Mbappé.

Il giocatore del Paris Saint-Germain e della Francia campione del mondo l'anno scorso, è così diventato protagonista di un'illustrazione sullo stile di Holly & Benji, che è stato pubblicata attraverso il proprio profilo Twitter. Mbappè è stato raffigurato nella sua classica posa dopo aver segnato un gol, affiancato da un "benvenuto in Giappone", rigorosamente in lingua francese.



Edito in Italia da Star Comics Capitan Tsubasa di Yoichi Yakahashi è stato serializzato in 37 volumi dal 1981 al 1988, edito da Weekly Shonen Jump, e racconta la storia che riguarda Tsubasa, in Italia noto come Oliver Hutton, trasferitosi in una nuova città e pronto a portare ai vertici del successo la squadra della propria classe, affiancato da numerosi compagni di classe che dovranno riscoprire il proprio valore di atleti e di calciatori, supportati proprio dalla forza e dalla vigoria del protagonista.