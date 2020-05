Capitan Tsubasa: che fine ha fatto il creatore di Holly e Benji?

Negli anni '80 in Giappone fu pubblicato un manga che avrebbe sconvolto per sempre il mondo del calcio: stiamo parlando di Capitan Tsubasa. L'opera fu pubblicata sul magazine Weekly Shonen Jump sotto la sceneggiatura e i disegni di Yoichi Takahashi, riscuotendo un enorme successo. Cosa sta facendo al giorno d'oggi il creatore?

Dopo aver concluso il manga principale nel 1988, Yoichi Takahashi ha continuato a scrivere del mondo dello sport: nel 1988 ci provò con 100 Meter Jumper, sull'atletica, passando poi ad Ace del 1990 su sul baseball e Chibi del 1992 sulla boxe. Purtroppo nessuna serie ha riscontrato lo stesso successo di Capitan Tsubasa, finendo per essere interrotta prima del tempo.

Per questo il noto mangaka negli anni successivi è tornato ad ampliare il mondo di Holly e Benji ed è ciò che fa ancora oggi. Dopo un'interminabile sequenza di capitoli autoconclusivi, manga per celebrare i mondiali del Giappone e quelli giovanili, Yoichi Takahashi è al lavoro su Captain Tsubasa: Rising Sun, in corso dal 2013 sulla rivista seinen Grand Jump. In questa nuova fase della sua carriera, Tsubasa Oozora si sta preparando per partecipare con i suoi compagni alle Olimpiadi. Ma non solo, perché per festeggiare Tokyo 2020 è in programma l'arrivo di una rivista dedicata a Captain Tsubasa su cui Takahashi lavorerà personalmente.

Non perdetevi le trasmissioni di Capitan Tsubasa su Italia 1 ogni mattina alle 9, mentre è in corso anche la vecchia serie su Italia 2, Che campioni Holly e Benji.