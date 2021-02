Capitan Tsubasa: finisce il manga Memories Side Story

Ricordiamo tutti quei bambini che davano calci al pallone sui campi di periferia usando mosse speciali che bucavano le reti. Oggi il giovane Tsubasa Ozora è cresciuto ed è diventato un campione di fama mondiale nonostante la giovane età. Insieme a lui, tutti i vecchi compagni di squadra di Capitan Tsubasa hanno fatto grossi passi avanti.

Ci sono tanti sequel e spin-off per Capitan Tsubasa, alcuni di questi ancora in corso come Rising Sun, la storia principale più recente. Ma in contemporanea, sulla rivista di Shueisha Captain Tsubasa Magazine, veniva serializzata anche la storia Captain Tsubasa Memories side story, incentrata su alcuni avvenimenti passati dei protagonisti dell'opera, partita con il capitolo "Captain Tsubasa Memories ~Kore wa Nankatsu Shō vs Shūtetsu Shō Taikōsen Tōjitsu ni Okotta Hanashi~" (Questa è la Nankatsu VS Shutetsu: la storia del giorno in cui accadde la battaglia decisiva).

Si parla al passato perché Captain Tsubasa Memories side story ha appena concluso la sua pubblicazione, con l'ultimo capitolo pubblicato il 4 febbraio 2021. Il capitolo finale si intitola "Ōzora-ke no Hikkoshi", ovvero "Il trasloco della famiglia Oozora", e si concentra proprio sull'arrivo di Tsubasa nel vicinato che poi iniziò a renderlo famoso con le prime partite alle elementari. Per ora non è noto se questi capitoli collaterali verranno più avanti raccolti in un tankobon.

Di recente, Takahashi si è concentrato anche sul disegnare un omaggio a Diego Armando Maradona.