Capitan Tsubasa: Holly & Benji, gli auguri dell'autore in una splendida illustrazione

Finalmente ci siamo lasciati alle spalle il 2020, un anno di certo difficile e particolarmente intenso ma che ha portato con sé sul fronte anime e manga diverse novità. Ad ogni modo, nella speranza che il 2021 possa iniziare al meglio, anche il papà di Capitan Tsubasa: Holly & Benji ha voluto fare i suoi migliori auguri ai suoi fan.

Com'era prevedibile, gli autori dei più celebri manga come Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE, hanno già iniziato a condividere in rete alcune illustrazioni originali per augurare ai propri lettori un felice anno nuovo. Non mancano ovviamente gli auguri anche del creatore di My Hero Academia e dello staff di Dragon Ball Super che ha tra l'altro riservato un indizio in merito al futuro dell'adattamento animato dell'opera.

Anche Yoichi Takahashi, il celebre sensei dietro Capitan Tsubasa: Holly & Benji, ha voluto compiere la sua parte per dedicare un disegno ai suoi lettori per augurare loro un felice 2021. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, raffigura nientedimeno che l'iconico protagonista con tanto dell'autografo dell'autore. Infine, nel cinguettio che ha accompagnato l'immagine in questione, ha intimato i fan a continuare a supportare l'opera.

E voi, invece, cosa ne pensate degli auguri di Takahashi sensei? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.