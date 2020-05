Capitan Tsubasa: Holly & Benji, l'autore rivela 'Mark Lenders sarebbe Cristiano Ronaldo'

Yoichi Takahashi, grazie al suo Capitan Tsubasa: Holly & Benji, ha rafforzato ulteriormente il genere sportivo all'interno del target del battle shonen, divenendo di fatto una delle serie calcistiche di stampo nipponico più popolari al mondo. L'opera, inoltre, ha goduto di una popolarità straordinaria soprattutto al di fuori dal Giappone.

Il franchise, infatti, ha goduto persino di un remake, giunto in Italia lo scorso dicembre. A tal proposito, vi ricordiamo che tra le nostre pagine è disponibile una recensione del manga di Takahashi sensei che vi consigliamo caldamente di recuperare. In occasione di una vecchia intervista risalente al 2012 per Marca.com, il sensei ha rivelato alcune interessanti curiosità in merito alla scelta del soggetto calcistico:

"Mi piace davvero tanto lo sport, ho giocato persino a basket -che è persino lo sport più famoso in Giappone- ma dopo la Coppa del Mondo del 1978 in Argentina sono diventato un fan del calcio. Quel mondiale mi ha introdotto al calcio, soprattutto grazie a Mario Kempes che mi ha stupito particolarmente. [...]Di solito disegno persino guardando le partite del Barcellona."

Dopodiché, l'autore ha rivelato a quali giocatori somigliano oggi i personaggi da lui ideati:

"Casillas sarebbe Benji; Oliver Hutton (Ōzora Tsubasa) e Mark Lenders, invece, Messi e Cristiano. Lenders sarebbe sicuramente Cristiano poiché più muscoloso."

E voi, invece, notate questa somiglianza tra "la Pulce" e "Cr7" nei due rispettivi personaggi di Capitan Tsubasa: Holly & Benji? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.