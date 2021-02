Capitan Tsubasa Holly e Benji: qual è il tiro più forte del manga? Supermosse a confronto

Concluse le elementari e il suo primo torneo, Tsubasa Oozora arriva alle medie insieme ai suoi compagni e continua a migliorarsi. Davanti al protagonista di Captain Tsubasa arrivano altri avversari, i vecchi migliorano e sviluppano le proprie mosse e poi insieme muovono i primi passi verso le nazionali giovanili.

In particolare in quest'ultimo periodo, che corrisponde all'ultima parte del manga di Captain Tsubasa originale, abbiamo visto tante mosse spettacolari e potentissime. Ma qual è il tiro più forte presente nel manga di Captain Tsubasa?

Il protagonista Oozora Tsubasa ha sicuramente un tiro forte dalla sua, il Drive Shot, ma che rispetto a quello dei suoi compagni è meno potente ma più tecnico. Lo stesso si può dire delle abilità di altri giocatori, mentre si sfidano per chi ha il tiro più potente attaccanti del calibro di Kojiro Hyuga (Mark Lenders), Karl Heinz Schneirder e Louis Napoleon.

I tre attaccanti rispettivamente della nazionale giapponese, tedesca e francese sono tra i migliori del torneo e hanno dei tiri micidiali e in grado di impensierire anche il portiere più forte. Tra i tre - Neo Tiger Shot, Fire Shot e Cannon Shot - chi ha dimostrato di essere il più potente è il Fire Shot di Karl Heinz Schneider.

Questo in attesa di vedere le loro versioni più potenti nei sequel di Captain Tsubasa ancora in corso in Giappone.