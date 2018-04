Capitan Tsubasa: il manga di Holly e Benji torna in edicola con una nuova collezione!

Capitan Tsubasa torna in edicola grazie alla collaborazione tra Edizioni Star Comics e La Gazzetta dello Sport: una nuova edizione del manga sportivo scritto e disegnato da Yoichi Takahashi - e noto in Italia con il titolo di Holly e Benji - sarà disponibile in edicola ogni giovedì. Vediamo insieme tutti i dettagli e il piano dell'opera.

Il primo volume della nuova collana di Capitan Tsubasa - Holly e Benji è disponibile da oggi (giovedì 26 aprile) in edicola: ogni nuovo tankobon sarà rilasciato con cadenza settimanale. Rigorosamente in ordine cronologico a partire dal primo volume, nella collana è rispettato il senso di lettura originale.

Capitan Tsubasa sarà composto da 37 uscite in allegato alla suddetta testata, al prezzo di 4,99 euro a volume più il prezzo del quotidiano: la nuova edizione include una nuova grafica di copertina, un formato inedito, nuovi adattamenti grafici e contenuti extra. Per celebrare il lancio della collana, inoltre, il primo volume includerà un poster, mentre i restanti avranno una speciale cartolina da collezione.

Di seguito la sinossi dell'opera:

Tsubasa Ozora è un ragazzino giapponese, figlio di un capitano di navi e di una casalinga. Trasferitosi l’ultimo anno delle scuole elementari nella città di Fujisawa, si iscrive all’istituto pubblico Nankatsu ed entra nella squadra di calcio scolastica. Qui conoscerà il suo mentore, l’ex calciatore brasiliano di origine giapponese Roberto Hongo, e il suo futuro migliore amico – e compagno di squadra –, il talentuoso portiere Genzo Wakabayashi. Insieme i due amici arriveranno a vincere i campionati nazionali delle elementari, in un susseguirsi di scontri emozionanti e formativi, fronteggiando difficoltà e “nemici del cuore” come Kojiro Hyuga, il determinato e indomabile capitano della Meiwa.

Intanto, in Giappone, stanno debuttando nuovi spin-off dell'opera di Yoichi Takahashi, in concomitanza con il lancio di un nuovissimo anime remake a opera di David Production.