Capitan Tsubasa: ecco tutti i manga che narrano il viaggio di Holly e Benji

Nel 1981 un aspirante mangaka, Yoichi Takahashi, appassionato di sport e soprattutto di calcio, cominciò a pubblicare presso la prestigiosa rivista Weekly Shonen Jump. Si presentò con un manga denominato Capitan Tsubasa che durò ben sette anni e divenne noto a livello mondiale, sconvolgendo il mondo dei manga sportivi, gli spokon.

Da quegli anni '80 è passato moltissimo tempo, eppure il franchise di Capitan Tsubasa continua e molto del merito va proprio a Yoichi Takahashi ancora al lavoro sul personaggio. Nel corso degli scorsi trent'anni, Takahashi si è dedicato ad ampliare il mondo di Holly e Benji con numerosi sequel e spin-off, oltre a capitoli autoconclusivi.

Alcuni anni dopo la conclusione della serie originale su Weekly Shonen Jump, Takahashi tornò sulla rivista con Capitan Tsubasa: World Youth Hen, che con 18 volumi racconta la storia di Shingo Aoi, giocatore giapponese che milita all'Inter, nel campionato italiano. La serie durò dal 1994 al 1997.

Chiusa la parentesi World Youth, per il Giappone sia avvicina il mondiale 2002, ospitato da Corea del Sud e dal paese nipponico nella prima manifestazione coospitata della storia. E non poteva mancare un manga di Capitan Tsubasa a riguardo, intitolata Capitan Tsubasa: Road to 2002. I giocatori giapponesi che avevamo conosciuto sono sparsi in tutto il mondo, ma adesso dovranno allenarsi per conquistarsi un posto per l'importante mondiale. Il manga fu pubblicato tra il 2000 e il 2004 su Weekly Young Jump.

Si passa dai mondiali alle Olimpiadi con Capitan Tsubasa: Golden-23. Diretta continuazione di Road to 2002, si concentra su Tsubasa Oozora e i suoi 22 compagni che andranno a formare la squadra giapponese che andrà a lottare per la medaglia olimpica. I capitoli che compongono i 12 volumi di questa saga sono stati nuovamente pubblicati su Weekly Young Jump, tra il 2005 e il 2009.

Arrivano poi due brevi serie parallele denominate Capitan Tsubasa: Kaigai Gekitou-hen, incentrate su alcuni dei protagonisti in giro per il globo. La prima che arrivò nel 2009, composta da due volumi, fu dedicata a Hyuga Kojiro, Mark Lenders, in cerca di fortuna in terra italiana ed ebbe il titolo di Captain Tsubasa: Kaigai Gekitou-hen in Calcio - Hi Izuru Kuni no Giocatore. La seconda invece si concentrò sul protagonista storico Tsubasa Oozora. Captain Tsubasa: Kaigai Gekitou-hen - En La Liga, come si può capire dal nome, ci porta in terra spagnola con la Liga con una pubblicazione durata dal 2010 al 2012.

La serie di Capitan Tsubasa più recente e ancora in corso è invece Capitan Tsubasa: Rising Sun. Con l'annuncio delle Olimpiadi 2020 assegnate a Tokyo, il mangaka Yoichi Takahashi e Shueisha non si sono lasciati sfuggire la possibilità di una serializzazione su Grand Jump con questo tema al centro. Dal 2013 quindi continuano le avventure di Tsubasa e la sua nazionale alla ricerca di una nuova medaglia olimpica.

A queste serie si aggiungono diversi capitoli autoconclusivi o manga brevissimi che ampliano la storia degli altri personaggi:

Captain Tsubasa: All Star Game

Captain Tsubasa: FCRB

Captain Tsubasa: Final Countdown

Captain Tsubasa: Golden Dream

Captain Tsubasa: I am Taro Misaki

Captain Tsubasa: Japan Dream 2006

Captain Tsubasa: Millennium Dream

Captain Tsubasa: ROAD TO 2002 - GO FOR 2006

Captain Tsubasa: Saikyo no teki: Holland Youth

Captain Tsubasa: Tanpenshuu DREAM FIELD

Le storie sono state pubblicate su varie riviste di casa Shueisha dal 1988 in poi, ma ci saranno ancora ampliamenti grazie alla rivista Capitan Tsubasa Magazine. Conoscevate tutte queste opere dedicate alla carriera di Holly e Benji?