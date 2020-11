Capitan Tsubasa: morto Sergio Matteucci, telecronista della serie animata Holly & Benji

E' scomparso alla veneranda età di 89 anni Segio Matteucci, telecronista che commentava i match della serie animata di Holly & Benji. Oltre ad aver prestato la sua voce a numerosi cartoni animati, Matteucci ha doppiato anche numerosi film di successo. Con il suo addio se ne va un pezzo d'Italia.

Nato a Granada nel 1931, Segio Matteucci ci abbandona dopo una lunga carriera di successi. Iconico telecronista delle partite di holly & Benji e Mila & Shiro, Matteucci ha doppiato numerose altre serie animate giapponesi, tra le quali Sampei, Candy Candy, Belle e Sébastien e Lady Oscar. Oltre ad aver accompagnato l'infanzia di milioni di ragazzi italiani, ha anche doppiato film del calibro di Rocky 2, Cinderella Man, Scarface e Toro Scatenato.

Matteucci aveva una forte passione per il gioco del calcio e oltre ad aver prestato la sua voce al telecronista di Holly & Benji aveva partecipato a Tutto il calcio minuto per minuto e Domenica Sprint, trasmissione in cui svolgeva il ruolo di inviato presso lo stadio Olimpico. Matteucci era fermamente convinto della sua passione e in un'intervista aveva rivelato di realizzare in autonomia le cronache. "I testi della telecronaca me li scrivevo da me, spesso andavo a braccio". Dai cartoni animati fino ai film, passando per le telecronache sportive, Sergio Matteucci resterà per sempre nel cuore di milioni di appassionati. In questa terribile occasione, ripercorriamo il finale di Capitan Tsubasa. Il tiro della Fenice sfida quello del Dragone in una statua da collezione di Capitan Tsubasa. Matteucci come avrebbe commentato questa sfida?