Capitan Tsubasa: il tiro della Fenice e del Dragone si scontrano in un'epica statuetta

Una straordinaria statuetta da collezione è pronta a entrare nelle case dei fan di Capitan Tsubasa, meglio conosciuto come Holly & Benji in Italia. In scala 1/7, la figure mette in scena il mitico scontro tra il tiro della fenice di Tsubasa e il tiro del dragone di Xiao Junguang.

Quando Tsubasa si trasferisce in una nuova città per cominciare il suo ultimo anno alle elementari, il suo migliore amico è un pallone da calcio. Il gioco del calcio è la sua unica grande passione e dopo aver fatto la conoscenza di Bruce Harper diventa il capitano della squadra della sua scuola. In seguito all'incontro con Roberto, Tsubasa migliora giorno dopo giorno la sua tecnica fino a diventare uno dei calciatori più temuti del campionato nazionale.

Ma la carriera di Holly non si ferma insieme a quella scolastica. Il giovane ragazzo prosegue la sua strada fino a essere convocato per il World Youth dalla nazionale giapponese Under-19. È proprio durante questo importantissimo evento che fa la conoscenza di un nuovo temibile rivale, Xiao Junguang. Centrocampista offensivo e asso della nazionale cinese, nonché titolare dell'FC Bayern Monaco, Xiao è una persona individualista, che disprezza il gioco di gruppo. Ma è nella Asian Youth Championship che la rivalità tra i due arriva al culmine.

Lo scontro tra Holly e Xiao è uno dei più entusiasmanti dell'opera e i fan della serie non possono perdere questa nuova statuetta in scala 1/7. La figure rappresenta in maniera epica gli iconici gesti tecnici dei due calciatori, il tiro della fenice di Tsubasa e il tiro del dragone di Xiao. Quale dei due apprezzate maggiormente? Mark Lenders sarebbe Cristiano Ronaldo, secondo l'autore di Capitan Tsubasa. Edizioni Star Comics ha pubblicato il primo dei nuovi cofanetti di Capitan Tsubasa.