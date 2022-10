Quanti e quali capitoli adatterà Vinland Saga stagione 2?

Il trailer di Vinland Saga stagione 2 ha lanciato il conto alla rovescia per il ritorno dell'anime. Il progetto, passato dalle mani di WIT Studio a quelle di MAPPA, esordirà nel 2023, ormai dietro l'angolo: si tratta infatti di un debutto previsto per gennaio, quindi nella stagione invernale che aprirà il prossimo anno.

Tra qualche mese quindi Vinland Saga arriverà su Crunchyroll con il nuovo arco narrativo, che sarà completamente diverso rispetto a quello visto durante la prima stagione. Ma di preciso, quali e quanti capitoli adatterà Vinland Saga stagione 2?

Ripercorriamo un attimo la prima stagione: con 24 episodi, WIT Studio ha adattato interamente il primo arco narrativo della guerra britannica, composto da 7 volumi e mezzo, equivalenti a quasi 1600 pagine di storia raccolte in 54 capitoli. La seconda stagione per ora sembra essere composta da 24 episodi, quindi lo stesso tempo della precedente.

Di conseguenza è lecito aspettarsi un adattamento simile, e il secondo arco narrativo è composto da 6 volumi e mezzo, ovvero 1164 pagine raccolte in 45 capitoli. Di conseguenza, non c'è rischio che studio MAPPA accorci qualche evento per incastrare interamente tutta la saga della schiavitù. Cosa vi aspettate dalla seconda stagione di Vinland Saga?