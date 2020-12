Quanti capitoli ha l'attacco dei giganti? Ecco quale dovrebbe essere l'ultimo

Sia Hajime Isayama che il regista dell'attuale quarta stagione de L'Attacco dei Giganti hanno confermato che l'anime coprirà tutta la storia. Tuttavia i capitoli da adattare sono ancora tanti nonostante la controparte cartacea sia ormai ai titoli di coda. A tal proposito, ecco quando dovrebbe finire il manga.

Qualche mese fa il sensei aveva confermato che alla fine dell'opera mancava appena il 2%. Il finale, invece, arriverà con il volume 34 de L'Attacco dei Giganti la quale data d'uscita è ancora tutta da definire. Se l'autore dovesse mantenere l'attuale ciclo di serializzazione, con circa 40 tavole a capitolo e una suddivisione di 4 capitoli per volume, allora il manga terminerà con il numero 138 atteso al debutto i primi giorni di marzo, all'incirca quando dovrebbe terminare la season finale dell'anime.

Non sappiamo invece cosa accadrà all'adattamento televisivo che, in sole 16 puntate, non riuscirà a coprire per l'intero l'opera. In molti hanno previsto l'annuncio di un film o di più lungometraggi per la restante parte, tuttavia Studio MAPPA non si è ancora lasciata scappare alcuna conferma a riguardo. L'unica cosa che sappiamo è che la quarta stagione è e sarà l'ultima in versione serie televisiva.

Ad ogni modo, il finale de L'Attacco dei Giganti ci raggiungerà già nei primi mesi del 2021 e chiuderà le porte a una delle opere più importanti dell'attuale generazione anime e manga. E voi, invece, cosa vi aspettate dall'ultimo capitolo? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.