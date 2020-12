Quanti capitoli ha Berserk? Sono più di quelli che sembrano

Poco più di un mese e mezzo fa, nella seconda metà di ottobre, la rivista Young Animal ha pubblicato il capitolo numero 362 di Berserk. La pubblicazione che ormai è a singhiozzo da anni sta quindi proseguendo, anche se non velocemente quanto i fan vorrebbero.

Se infatti Kentaro Miura avesse pubblicato regolarmente il suo Berserk nel corso degli anni, a questo punto avremmo già assistito alla conclusione della storia dark fantasy. Purtroppo non è stato così per vari motivi, e quindi ci dobbiamo accontentare di soli 378 capitoli di Berserk.

Esatto, 378 e non 362 capitoli di Berserk: è questo il vero conteggio dei capitoli del manga di Kentaro Miura, ma perché c'è questa diversità tra il conteggio numerico sulla rivista e sui volumi e il vero numero di capitoli prodotti? Agli albori della sua serializzazione, Berserk non numerava i capitoli. I primi 16 capitoli, da "Lo spadaccino nero" a "L'età dell'oro - parte 8" non sono stati numerati, pertanto risulta il capitolo "Il vento della spada" ad avere la prima numerazione.

In quella fase ci troviamo già nell'età dell'oro che quindi viene in parte numerata e in parte no. Per comodità ci si riferisce quindi sempre a 362 capitoli di Berserk ma il conteggio è in realtà superiore. Purtroppo il conteggio non aumenterà prima del 2021 dato che Berserk è entrato di nuovo in pausa.