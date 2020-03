I capitoli di Burn The With saranno disponibili sul sito MangaPlus!

Nella giornata di oggi il vicepresidente della rivista Weekly Shonen Jump ha confermato che i capitoli della nuova opera di Tite Kubo, creatore di Bleach, arriveranno sul sito, e quindi sull'applicazione per smartphone, MangaPlus.

Negli ultimi giorni il mangaka Tite Kubo sta facendo molto parlare di sé, grazie al nuovo anime riguardante la sua storica serie, Bleach, che tornerà con la saga dedicata alla guerra millenaria, e anche a nuove proposte in ambito manga e anime legate alla sua nuova opera, Burn The Witch.

Lo stesso autore ha confermato che non si tratterà di una serie lunga, per cui è plausibile pensare a pochi volumi, contrariamente a quanto avvenuto per le avventure di Ichigo che si sono sviluppate nell'arco di ben 74 volumi, editi in Italia da Planet Manga. Nonostante fosse già stata ufficializzata la serializzazione di Burn The Witch, non era ancora stato specificato quando i fan avrebbero potuto leggere i capitoli del manga.

È stato però il vicepresidente di WSJ ad affermare, nel post che trovare in fondo alla pagina, che in concomitanza con la pubblicazione sulla rivista dei capitoli di Burn The Witch, previsti per quest'estate, sarà possibile leggerli sul sito e sull'applicazione di MangaPlus. Indubbiamente una buona notizia per coloro che hanno seguito l'incredibile lavoro del maestro Kubo.