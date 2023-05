Quali sono i capitoli più discussi su MyAnimeList? L'Attacco dei Giganti domina la top 10

Ci sono certe storie che attirano molti lettori. In tanti posti della rete, per questo, si sono create vere e proprie community dove parlare degli ultimi eventi ideati dai vari mangaka. Ci sono comunità su Twitter, su Reddit, su Facebook e anche su portali specializzati come MyAnimeList, che ha mostrato i capitoli più discussi.

Quali sono i dieci capitoli più discussi su MyAnimeList? Ecco la top 10 al completo:

L'Attacco dei Giganti capitolo 139 con 1867 commenti; L'Attacco dei Giganti capitolo 138 con 1149 commenti; A Town Where You Live capitolo 259 con 1088 commenti; Naruto capitolo 700 con 910 commenti; L'Attacco dei Giganti capitolo 137 con 871 commenti; Akame ga Kill! capitolo 53 con 830 commenti; Akame ga Kill! capitolo 54 con 754 commenti; Bleach capitolo 686 con 664 commenti; L'Attacco dei Giganti capitolo 50 con 652 commenti; A Town Where You Live capitolo 258 con 649 commenti.

Si nota subito come L'Attacco dei Giganti monopolizzi grandi pezzi della classifica, con ben quattro topic su dieci in questa lista. Il manga di Hajime Isayama è uno dei più importanti dell'ultima generazione e per questo ha portato molti lettori a parlarne.

A sorprendere, forse, alcune persone può essere A Town Where You Live, popolare manga di Seo Kouji il cui finale non fu accolto proprio positivamente da grandi fette di pubblico. Spiccano anche i capitoli di Naruto e Bleach e, proprio tramite questi due, si intuisce come pressoché tutte le posizioni - ad eccezione del capitolo 50 de L'Attacco dei Giganti e i due capitoli di Akame ga Kill! - riguardino i capitoli finali o comunque nelle battute finali di quelle opere.

Vi aspettavate questi risultati? E sempre a proposito di classifiche del portale di anime e manga, ecco gli anime top 2022 di MyAnimeList.