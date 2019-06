Ecco quanti capitoli mancano alla conclusione del manga Silver Nina

All'interno del 13th numero della rivista Manga Action di Futabasha è stato ufficialmente rivelato che il manga di Itokatsu, Silver Nina, proseguirà per altri tre capitoli prima di giungere alla sua conclusione.

Inoltre, è stato rivelato che l'opera non sarà presente nel prossimo numero del magazine, una piccola pausa che però non durerà molto a lungo visto che la serie tornerà a mostrarsi nel numero atteso per il 16 luglio 2019.

Itokatsu (Oniyome Diary) ha iniziato la serializzazione di Silver Nina nel 2012, con Futabasha che ne ha pubblicato il 14° volume il 26 aprile. Crunchyroll si sta inoltre occupando della pubblicazione del manga in formato digitale. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera rilasciata dalla compagnia:

"Shimazaki Shutaro torna nella casa in campagna dopo aver perso il proprio lavoro nella grande città di Tokyo. Con sua enorme sorpresa, però, quando il ragazzo apre la porta della sua casa di famiglia, vi trova all'interno una bella bambina con i capelli d'argento e gli occhi azzurri. La storia di Silver Nina si svolge in un paesino situato su un altopiano immerso nel verde, lì dove un giovane stanco della vita moderna e una ragazza dai tratti nipponici vi porteranno a vivere una storia dai tratti calmi e rilassanti."