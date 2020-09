In attesa del capitolo 1000 di ONE PIECE, ripercorriamo i capitoli a due zeri del manga

Siete pronti per ONE PIECE numero 1000? Il capitolo del manga con ben tre zeri debutterà, secondo le intenzioni di Eiichiro Oda, entro la fine di questo 2020. Certo, c'è ancora spazio per diverse pause che obbligheranno il mangaka a pubblicare questo capitolo ad inizio 2021, forse a gennaio, ma non è un problema aspettare una settimana in più.

Intanto l'account ufficiale di ONE PIECE ha fatto partire il countdown verso il 1000, che domani si sbloccherà e segnerà un -9 con l'uscita del capitolo 991. Considerata l'attenzione che si sta dedicando a questa uscita che sarà epocale già a modo suo, i lettori dovranno attendersi un capitolo davvero leggendario. Per capire cosa potrebbe aspettarci, ripercorriamo i capitoli a due zeri di ONE PIECE.

ONE PIECE 100, dal titolo "La leggenda ha inizio", Luffy riesce a scappare da Smoker a Logue Town dove stava per essere giustiziato grazie all'intervento di un uomo misterioso di nome Dragon. Grazie a questo, lui e la sua ciurma salperanno definitivamente verso la Rotta Maggiore .

. ONE PIECE 200, dal titolo "Rufy l'acquatico", inizia lo scontro finale tra Luffy e Crocodile , col pirata dal cappello di paglia che usando l'acqua riesce a rendere tangibile il nemico.

, col pirata dal cappello di paglia che usando l'acqua riesce a rendere tangibile il nemico. ONE PIECE 300, dal titolo "Sinfonia". Si conclude la saga di Skypea .

. ONE PIECE 400, dal titolo "Le chiavi della libertà". Iniziano gli scontri tra i Mugiwara e il CP9 .

. ONE PIECE 500, dal titolo "Fuoco sotto la cenere della storia". L'arrivo alla casa d'aste delle Shabondy, presentazione di Eustass Kidd, Trafalgar Law e soprattutto di Silvers Rayleigh .

. ONE PIECE 600, dal titolo "L'isola della nuova partenza". Uno dei primissimi capitoli post timeskip, la ciurma si è riunita mentre Luffy è appena arrivato all'arcipelago.

ONE PIECE 700, dal titolo "Al suo ritmo". Inizia la saga di Dressrosa , con l'arrivo della ciurma in prossimità dell'isola.

, con l'arrivo della ciurma in prossimità dell'isola. ONE PIECE 800, dal titolo "Le tazze degli affiliati", qui ha inizio la grande alleanza tra Luffy e gli uomini che daranno vita alla sua flotta .

. ONE PIECE 900, dal titolo "Bad End Musical". Big Mom divora la torta estasiata mentre la Thousand Sunny sembra affondare dopo alcuni colpi di palla di cannone.

Ci sono alcuni di questi che forse sono più significativi di altri, ma in generale tutti sono molto importanti nell'economia della loro saga. Cosa vi aspettate da ONE PIECE 1000?