Il capitolo 124 de l'Attacco dei Giganti è stato completato

Come ogni mese, il classico appuntamento con l'Attacco dei Giganti non può mancare. L'avvento di dicembre, infatti, non porterà solamente il clima natalizio, ma anche l'uscita dell'attesissimo capitolo 124 del manga. Il piano di Eren è già cominciato e il mondo sta drasticamente per cambiare.

Grazie a un flashback narrato da Mikasa, nel capitolo 123 dell'omonimo manga, Isayama ne ha approfittato per raccontare tramite la giovane ragazza il percorso che ha portato Eren a compiere la sua scelta di annientare chiunque ad eccezione degli Eldiani. La paura che il mondo prova nei confronti della sua specie, infatti, lo hanno spinto a provare un senso di profondo odio nei riguardi del genere umano, pronto a disprezzare il più debole e la diversità.

Il manga riprenderà proprio da questo momento, con il Corpo di Ricerca che ha finalmente scoperto le reali intenzioni di Eren. I Giganti Colossali liberati dalle Mura sono già pronte e avviate a compiere lo sterminio di massa, senza alcun apparente ostacolo nel loro cammino. Con un profondo senso di dubbio che percorre la mente dei lettori, ovvero se la scelta del figlio di Grisha sia corretta o meno, ci avviamo agli sgoccioli del manga che, secondo alcune ipotesi, potrebbe terminare con il volume 32 de l'Attacco dei Giganti.

E voi, invece, cosa vi aspettate dai prossimi capitoli del manga? Diteci la vostra opinione, come sempre, nell'apposito spazio riservato qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che il capitolo 124 uscirà il 9 dicembre in Giappone, ma sarà possibile conoscere i prossimi risvolti qualche giorno prima grazie agli spoiler che, ovviamente, troverete tra le nostre pagine.