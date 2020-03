Il capitolo 128 de L'Attacco dei Giganti è ormai concluso. Annunciata la data d'uscita

L'Attacco dei Giganti, passo dopo passo, mese dopo mese, si avvicina sempre di più alla sua naturale conclusione. Isayama lavora instancabilmente per presentare un finale che possa soddisfare il pubblico, ma soprattutto che possa lasciare qualcosa alle persone che l'hanno seguito senza sosta sin dall'uscita del primo capitolo nel lontano 2009.

L'ultimo numero uscito, il 127, aveva saputo infiammare gli animi dei lettori, facendo nascere nuove domande su come l'intera serie potrebbe concludersi. Abbiamo assistito allo scontro di volontà tra due personaggi storici de L'Attacco dei Giganti e, ancora una volta, abbiamo avuto la conferma che l'intera saga, fin dal salto temporale avvenuto anni fa, non ha più un vero e proprio protagonista, abbattendo così la figura dell'eroe classico.

Ebbene, nel giorno dell'anniversario del secondo trailer della prima stagione uscito ben sette anni fa, vogliamo anche annunciarvi che, come sempre, con l'avvicinarsi del nuovo mese, si avvicina anche l'uscita del nuovo capitolo della sere magna di Hajime Isayama. Proprio oggi è arrivato l'annuncio, attraverso il canale Twitter di @AoTWiki, che le lavorazioni sul capitolo 128 sono finalmente concluse e che uscirà giorno nove aprile ora giapponese.

Come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, si legge: "Il capitolo 128 de L'Attacco dei Giganti è stato completato ed è pronto per essere pubblicato". Mentre, nel commento subito sotto, sempre AoTWiki, riporta un'immagine con scritte in giapponese che annuncia il giorno d'uscita, con una didascalia annessa che dice: "Il capitolo 128 de L'Attacco dei Giganti ha la data d'uscita ufficiale, il nove aprile (ora giapponese)".

È indubbio l'hype che tutti quanti i fan nel mondo in questo momento stanno sentendo. Ormai ogni capitolo che Isayama sforna è un mondo da scoprire e soprattutto un passo sempre più vicino al finale. La situazione comincia a farci concitata e estremamente eccitate, ma per il momento rimanete concentrati al nove aprile, perché tra poco potremmo aggiungere un nuovo tassello alla straordinaria avventura che Eren e compagni stanno vivendo sin dalla prima pagina uscita nel lontano settembre di undici anni fa.

Cosa ti aspetti dal nuovo capitolo? Sei curioso di leggerlo e scoprire cosa Isayama ci ha riservato per questo mese? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.