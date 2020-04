Il capitolo 129 de L'Attacco dei Giganti è pronto, svelata la data di uscita

Il climax è stato raggiunto, ed il manga de L'Attacco dei Giganti si avvicina - mese dopo mese - alla pubblicazione dell'ultimo, attesissimo capitolo. Prima di scrivere la parola fine sulle avventure di Eren & Co però, Hajime Isayama dovrà dare ancora qualche risposta ai suoi lettori, ragione per cui continua a crescere l'attesa per il cap. 129.

Il prossimo numero della storia verrà pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine il 9 maggio 2020, ovvero tra circa un mese. La storia sta lentamente approcciandosi al finale, e presumibilmente il numero di capitoli mancanti per raggiungere la conclusione si può contare sulle dita di una mano.

L'opera di Hajime Isayama continua ad alzare l'asticella per le opere seinen, e si è guadagnato ormai da qualche anno un posto nella classifica dei migliori manga di tutti i tempi. Tempo fa l'autore parlò del finale, dichiarando: "Penso di aver proceduto basandomi su come volevo disegnare l'ultima scena [...] fare ogni passo è una grande sfida, e ci sono anche parti che vanno bilanciate, il che è impegnativo [...] in tutti i casi, penso di dover ambire a ciò che ho sempre voluto disegnare come conclusione". Le aspettative sono dunque alle stelle.

Vi ricordiamo che così come per l'opera originale, anche l'anime de L'Attacco dei Giganti si concluderà presto, ovvero dopo la trasmissione della quarta e ultima stagione. Per maggiori informazioni sul manga, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento sul capitolo 128.