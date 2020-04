One-Punch-Man: il capitolo 131 è stato nuovamente rimandato

E' periodo particolarmente movimentato per One-Punch Man. Dopo l'annuncio da parte di Sony Pictures del lungometraggio live-action, arrivano aggiornamenti anche sul fronte manga, e purtroppo non faranno la felicità dei lettori. Apprendiamo, infatti, che il capitolo 131 è stato nuovamente rimandato, questa volta non a causa del Coronavirus.

A darci questa spiacevole notizia è lo stesso Yusuke Murata, il quale si è scusato con un post su Twitter per l'eccessiva attesa, chiedendo ai lettori ancora un po' di pazienza:

"Vi ho fatto aspettare! L'uscita del nuovo capitolo di One-Punch-Man era prevista per oggi, ma il manoscritto non è stato ancora completato. Mi dispiace, ma per favore attendete ancora un po' ".

Non è la prima volta che il manga di ONE e Murata subisce un posticipo, tuttavia - ogni volta che l'attesa è stata più lunga del previsto - l'artista si è fatto perdonare con delle tavole dall'eccezionale impatto scenico. Sebbene ormai la sua firma sia ben conosciuta all'interno dell'industria, tutt'oggi riesce a sbalordire il pubblico grazie al suo estremo talento artistico.

Conosciamo bene i ritmi frenetici dell'industria fumettistica giapponese, che se da una parte contribuiscono a tenere alta l'attenzione del lettore con una pubblicazione incessante dei capitoli, dall'altra ledono le condizioni di salute degli artisti che si ritrovano costantemente a combattere contro il tempo.

ONE, l'autore originale dell'opera, non vede l'ora di saperne di più sul live-action di One-Punch Man. Un fan di One-Punch-Man ha provato a replicare l'addestramento di Saitama; come sarà finita?