Il capitolo 227 di My Hero Academia introduce un nuovo personaggio

Il nuovo capitolo di My Hero Academia ci ha mostrato il preludio di uno scontro che vede protagonista Dabi e un misterioso nemico dotato di un Quirk di ghiaccio, ma le novità non finiscono qui.

Il capitolo 227, infatti, pone sotto la lente d'ingrandimento il capo della League Of Villains, Shigaraki Tomura, il quale è stato messo alle strette da un'imboscata propugnata da uno dei capi dell'organizzazione, Koku Hanabata, ordinando ai cittadini di Deka City di scagliarsi contro il giovane villain per vendicare la morte di Curious - sconfitta in extremis da Himiko Toga nel precedente capitolo. Shigaraki non sembra pronto allo scontro, quasi frastornato, forse per via delle precedenti battaglie che hanno esaurito le sue energie. Lo vediamo gradualmente cadere in uno stato di trance, nel quale viene a galla un vecchio ricordo sopito.

Protagonista del flashback è sua sorella, Hana Shimura, la quale mostra al suo giovane fratellino una foto della loro nonna, Nana Shimura, ritratta in un dolce abbraccio con un piccolo Shigaraki. La sorellina inoltre riferisce di come la foto fosse nascosta in un cassetto, e di come suo padre non vedesse di buon'occhio la settima posseditrice dell' One For All. Il ricordo, frammentato e sconnesso, turba molto Tomura, che si lancia in un violento attacco spazzando via la marmaglia di avversari rivolta contro di lui.

Attraverso questo flashback possiamo carpire come Shigaraki non sia del tutto ottenebrato dal plagio di All For One, e conservi ancora qualche ricordo positivo che lo tormenta di tanto in tanto per rimembragli le sue origini infantili e innocue, incanalato negativamente dal potente villain che esplode in un sanguinario omicidio.

Il mangaka Kohei Horikoshi, stanco di mettere in scena atmosfere dark e cupe, si è prodigato in una serie di sketch che si concentrano sui protagonisti della UA, scomparsi dai radar per un pò di capitoli al fine di concentrarsi sul conflitto tra villain che imperversa in Deika City.