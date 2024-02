Il capitolo 376 di Berserk non uscirà nemmeno a febbraio? Potrebbe essere colpa della neve

Il manga di Berserk vive uno dei suoi momenti più bui dalla notizia della morte di Kentaro Miura. Koji Mori e Studio GAGA avevano ridato speranza nei lettori, ma a oggi l'avventura di Gatsu e compagni è ferma da diversi mesi. A peggiorare la situazione sono anche le condizioni meteorologiche avverse.

Come vi avevamo già riportato Berserk 376 non uscirà nemmeno il 9 febbraio 2024, quando in Giappone uscirà il nuovo numero di Young Animal, rivista di Hakusensha su cui l'opera viene serializzata.

Una delle cause per cui Berserk 376 tarda a uscire è perché pare che Koji Mori sia arrivato a un punto della trama in cui il plot lasciato da Kentaro Miura sia di non facile comprensione. L'artista e Studio GAGA sarebbero dunque entrati in una fase di stallo che richiede tempo per essere risolta.

Young Animal è una rivista a cadenza bimestrale, per cui la prossima, possibile finestra d'uscita è a fine febbraio '24. Anche in questo caso, però, i lettori non dovrebbero aspettarsi nulla di buono. Stando a quanto dichiarato sul social X da @Drache_Doratan, principale responsabile tra gli assistenti di Studio GAGA, a causa della forte nevicata prevista a Tokyo in questi giorni il team non potrà riunirsi per continuare a lavorare su Berserk.

La situazione meteorologica nipponica non è facile. La compagnia aerea Japan Airlines ha bloccato circa 47 voli e le autorità hanno già previsto notevoli ritardi nei trasporti pubblici. Ciò, andrà a inficiare per forza di cose il lavoro a mani congiunte di Koji Mori e Studio GAGA su Berserk 376.