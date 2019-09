Il capitolo 38 di Boruto: Naruto Next Generations arriva con lo spoiler della color!

Mancano ancora pochi giorni all'uscita ufficiale del capitolo 38 di Boruto: Naruto Next Generations, il quale arriverà su MangaPlus in inglese a livello mondiale il 20 settembre alle ore 17:00. I lettori già possono immaginare quale sarà il tema del capitolo e ciò viene confermato da una pagina a colori da poco arrivata in rete.

I poteri di Jigen sono stati svelati ma c'è ancora molto relativo a questo nuovo antagonista di Boruto: Naruto Next Generations da rivelare. Considerati i capitoli scorsi, molto di questo succederà nel prossimo capitolo della serie in arrivo su V-Jump dove Boruto avrà la color.

Proprio questa pagina a colori è stata leakata e postata in rete da un team francese, che ha già inserito le scritte sulla pagina in questione nella propria lingua. Come potete vedere dall'immagine in calce, la copertina del capitolo 38 di Boruto: Naruto Next Generations ha Jigen in bella mostra, con la nuova trasformazione attiva. I colori sono molto simili a quelli che abbiamo già visto, quindi la pelle non si è sbiancata come quella del clan Otsutsuki neanche dopo la trasformazione, mentre spicca naturalmente il corno che gli avvolge fronte e testa e la sorta di buco nero sulla pancia.

Riusciranno Naruto e Sasuke a tenere testa anche a questa nuova forma del loro nemico?