Il capitolo 43 di Boruto preannuncia uno scontro al vertice tra due membri di Kara

Nei prossimi capitoli del manga di Boruto potremmo assistere ad un combattimento per la leadership del fantomatico gruppo Kara. Nell'ultimo capitolo, infatti, assistiamo ad una scena che potrebbe cambiare il corso della storia.

Kashin Koji è uno dei personaggi più misteriosi del manga di Boruto. Al momento i lettori non conoscono la sua vera identità, anzi ci sono state persino teorie che ipotizzavano che l'uomo potesse essere Jiraya resuscitato visto il suo utilizzo di tecniche molto familiari all'Eremita dei rospi, come il Rasengan e l'evocazione di un rospo. Nei prossimi capitoli, quindi, potremmo magari capire meglio le intenzioni del personaggio ed avere indizi chiari sulla sua identità (se ce sono, ovviamente). Approfittando del fatto che Jigen in questo momento si sta ricaricando dallo scontro con Naruto e Sasuke ed è solo al 10% del suo potere, Kashin Koji vuole spodestarlo per assumere la leadership del gruppo di Kara. Riuscirà nel suo intento? Lo sapremo nei prossimi capitoli di Boruto.

Nel frattempo i nostri giovani eroi riescono a battere Boro dopo un difficile scontro risolto da Boruto che utilizza il potere del Karma. Una volta utilizzato questo potere, infatti, il giovane figlio di Naruto ha polverizzato il suo avversario, impressionando persino i compagni del Gruppo 7. Cosa ne pensate della nuova forza di Boruto? Potrebbe competere con la Volpe a nove code di Naruto? Fatecelo sapere nei commenti!