Nel capitolo 44 di Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke mostra il lato più tenero

L'ultimo capitolo uscito del manga di Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato più cose del previsto, facendo riscaldare gli animi dei lettori che, adesso, muoiono dalla voglia di mettere le mani sul nuovo capito per scoprire come proseguiranno o si concluderanno molti degli scenari lasciati aperti nel precedente capitolo.

Dopo la feroce battaglia che ha visto i membri del Team 7 più Kawaki avere la meglio sul temibile Boro e trarre in salvo il Settimo Hokage, le scene iniziali del capitolo 44 si aprono in ospedale, luogo in cui Naruto, Kawaki e Sarada sono ricoverati per recuperare le forze in seguito al combattimento. Intorno al letto di Naruto è radunata tutta la sua famiglia, mentre intorno a quella di Sarada ci sono, ovviamente Sasuke e Sakura.

È proprio qui che l'Uchiha, il quale siamo abituati a vedere glaciale, coperto da un'armatura che non fa trapelare neanche la più piccola emozione, si lascia andare in uno slancio d'affetto inedito ma che piano piano stiamo imparando ad apprezzare e a cui ci stiamo abituando. Lo fa mentre si rivolge alla figlia, raccomandandole di riposare e recuperare le forze e soprattutto si complimenta con lei dicendole che è stata brava. Ricordiamo che è grazie a lei se Boruto e compagni sono riusciti a indebolire Boro, grazie al Chidori che ha tirato fuori dal cilindro e con il quale ha distrutto la tecnologia ninja impiantata nel corpo del membro dell'organizzazione Kara.

Ad ogni modo non dobbiamo stupirci poi troppo per questi slanci, seppur contenuti, d'affetto di Sasuke. Perché dopo la fine di Naruto, come ben sapete, il ninja ha subito un cambiamento inevitabile, le cui tracce iniziano proprio a vedersi nella serie sequel e traspaiono dalle piccole cose e dai piccoli gesti che fa. Da quando Boruto: Naruto Next Generations è iniziato, non è certamente la prima volta che il lato più tenero di Sasuke viene fuori. Ci sono stati altre situazioni similari a questa, sebbene Sasuke mantenga, per gran parte del tempo, il suo carattere schivo, riservato, a volte duro e enigmatico.

Cosa ne pensi di questo lato inedito di Sasuke? Ti piace il personaggio come si sta evolvendo o lo preferivi nella serie Shippuden, quando era concentrato soltanto sulla sua vendetta e sul potere? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Boruto 44, ormai è crisi a Konoha: un ricatto potrebbe portare a una morte.