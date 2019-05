Il capitolo 48 di Dragon Ball Super regala un power-up a Majin Bu

Da poche ore, su Manga Plus, è disponibile il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, il numero 48. Nelle nuove pagine del manga di Toriyama e Toyotaro vediamo consumarsi il duello tra Majin Bu e Moro, con il demone rosa che sembra aver ricevuto un notevole power-up.

Alla fine del capitolo precedente, infatti, avevamo già visto come Bu fosse notevolmente avvantaggiato di fronte ai poteri magici del micidiale Moro. Semplicemente, l'amico di Mr. Satan è immune alla magia dello stregone grazie alla sua particolare costituzione fisica. Se già questo vantaggio si è rivelato decisivo, a stupirci in questo nuovo capitolo sono le tecniche e la potenza dimostrate dal nostro paffuto guerriero.

Goku, Vegeta e Merus, infatti, non possono fare a meno di notare come la forza di Bu sia notevolmente aumentata rispetto al passato. Inoltre, il demone rosa sfoggia tecniche mai viste prima d'ora, come la capacità di moltiplicare le sue braccia e comandarle a distanza, utilizzando qualcosa di molto simile ai poteri magici di Moro.

A tal proposito, Merus osserva che il processo di risveglio della coscienza del Grande Kaioshin all'interno del suo corpo ha determinato anche il notevole power-up che abbiamo visto nelle nuove pagine del manga disegnato da Toyotaro.

A questo punto, forte di questo significativo aumento di Ki, pensate che Majin Bu si rivelerà prezioso nelle battaglie future di Goku e Vegeta?