Il capitolo 49 di Dragon Ball Super elegge il nuovo Saggio di Namek

Come abbiamo potuto leggere pochi giorni fa, il capitolo 49 di Dragon Ball Super sembra concentrarsi su un unico colpo di scena, come gli importanti nuovi dettagli su Kid Bu. E invece, tra le nuove pagine del manga di Toyotaro, c'è un'ulteriore novità: l'identità del prossimo Saggio di Namek.

Il precedente Anziano Saggio, che avevamo già potuto conoscere durante le avventure narrate nel manga classico di Toriyama, è dovuto soccombere sotto la furia di Moro, ma sembra che il vecchio namekiano avesse già agito di previdenza.

Prima che fosse ucciso, infatti, aveva eletto il piccolo Esca come prossimo Saggio di Namek. Il giovane, miracolosamente sopravvissuto al massacro del villain, è ora a tutti gli effetti il nuovo leader del pianeta natale di Piccolo e Dende. Ecco perché, nonostante la morte del suo predecessore, Polunga è stato evocato ugualmente: il potere del Saggio, evidentemente, era stato trasmesso in modo che il dio drago di Namek non morisse a sua volta.

Esca è quindi il nuovo Saggio di Namek, non lo chiamiamo Anziano perché si tratta in realtà soltanto di un bambino piccolo. Eppure sembra che abbia già le carte in regola per cavarsela, visto che i suoi poteri curativi hanno già svolto un ruolo importante nella battaglia tra Goku, Vegeta e Moro.

Non ci resta che aspettare circa un mese per il prossimo capitolo di Dragon Ball Super: occhi ben puntati su tutto l'immaginario, poiché le recenti novità potrebbero aver introdotto un colpo di scena riguardante Ub.